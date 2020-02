Inscrições abertas para curso de eletricidade e de operador de caminhão com Munk

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Trabalho abriu inscrições para mais dois cursos gratuitos de qualificação oferecidos pelo Senai.



O curso de operador de caminhão Munk será no polo do Senai em Niterói, já o curso de Fundamentos de Eletricidade será realizado no polo do Condado, em Maricá. De acordo com a Secretaria de Trabalho, o objetivo é capacitar profissionalmente o cidadão as novas etapas de desenvolvimento da cidade.



Para se inscrever no curso de operador de caminhão Munk, o candidato precisa comparecer à Unidade de Formação Profissional de Itaipuaçu com os seguintes documentos: cópia e original da identidade; CPF; comprovante de residência atualizado; comprovante de escolaridade, cópia da carteira de habilitação D ou E, e duas fotos 3×4.



As vagas são limitadas e o ingresso é por ordem de chegada. Já as inscrições para o curso de Fundamentos de Eletricidade serão feitas no próprio polo do Condado. O período de inscrições inicia nesta sexta-feira, e vai até as vagas acabarem.



Serviço:



– Operador de caminhão munk



Carga horária do curso 30h



Pré-Requisitos:



Idade: 21 anos completos



Escolaridade: Ensino Fundamental completo, 6º ano escolaridade.



Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E.



Horário do curso: Aos sábados, em horário integral, de 8h às 17h



Vagas: 8



Local: Senai Barreto, Rua Gen. Castrioto, 460 – Barreto – Niterói-RJ. A aula inaugural será realizada no dia 19/02, às 15:00 horas, com todas as informações do curso. O início está previsto para 07/03.



Vale ressaltar que o curso é gratuito, mas o aluno será responsável pelo custeio de suas passagens.



Os candidatos que optarem pelo curso de fundamentos de eletricidade, precisam comparecer à Unidade de Formação Profissional do Condado munido dos seguintes documentos:



– Cópia e original da identidade

– CPF

– Comprovante de residência

– Comprovante de escolaridade

– Duas fotos 3×4



O curso será ministrado na própria unidade do Condado, que fica Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5, em Maricá. Os horários oferecidos são tarde e noite.



O objetivo do curso é proporcionar aos alunos conhecimentos técnicos e científicos de nível básico relacionado à teoria dos fenômenos eletrostáticos, eletrodinâmicos, magnéticos, eletromagnéticos e as relações entre as grandezas elétricas envolvidas em sistemas elétricos prediais e industriais.



Serviço:



– Fundamentos de Eletricidade



Pré-requisitos:



Candidatos cursando no mínimo o 9º ano do Ensino Fundamental



Idade: 14 anos de idade



A aula inaugural será realizada no dia 02/03 às 13h, e é obrigatória para todos os alunos inscritos.



Início do curso previsto: 05/03



Inscrições: 18/02



Vagas: 15 no horário da tarde e 15 na noite