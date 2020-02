Carnaval Maricá 2020: Praças e praias terão limpeza garantida

Maricá - Em todo o município, 1400 garis estão atuando nas praias e nos bairros de Maricá. Estão instaladas aproximadamente 15 mil lixeiras metálicas e o órgão recomenda que os foliões façam o descarte nesses locais quando saírem das praias ou enquanto estiverem nos blocos. Nas praias, despontam as “pequenas ilhas” onde estão montadas seis dessas lixeiras no mesmo ponto, fixadas em pontos estratégicos próximos aos locais de saída.



“Somos um facilitador para a consciência das pessoas, fornecendo a parte material. O que queremos é criar mecanismos para que os moradores e visitantes possam curtir um carnaval limpo”, afirmou o coordenador Bruno Rodrigues.



Para quem já está em Maricá para a folia, a quantidade de lixeiras espalhadas impressiona e dá a sensação de que o governo faz sua parte. Foi o que constatou Natália Pereira, de 59 anos, moradora do bairro Trindade, em São Gonçalo, e que tem casa há 15 anos em Ponta Negra.



“Lembro que antes tinha, no máximo, os saquinhos de lixo em arames que não davam a vazão necessária. Me parece que as pessoas estão mais conscientes, por exemplo, de que as enchentes são causadas pelo lixo jogado na rua. Aqui também observo gente varrendo as ruas, é muito bacana”, contou ela, que levou um grupo de amigas para o bairro.



Na Barra de Maricá, outro grupo, agora vindo da Zona Norte do Rio, também percebeu a praia bem limpa. “Aqui é um movimento constante de gente trabalhando, especialmente na varrição das ruas. As lixeiras estão aqui para todo mundo usar, não tem desculpa”, sentenciou a professora Jany Ferreira, de 63 anos, moradora da Tijuca.



A amiga Regina Célia Menezes, que veio da Vila da Penha, revela que nunca viu tanto capricho na limpeza da praia. “Tenho uma casa em Saquarema e sinceramente falta isso lá. O governo aqui está de parabéns”, disse a visitante de 72 anos.