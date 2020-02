Rodoviária registra grande movimentação

Maricá - Já é possível observar uma intensa movimentação de turistas saindo da cidade na Rodoviária, após curtir o Carnaval Maricá 2020. Conhecido tradicionalmente por ser o carnaval da família, Maricá foi o destino de turistas de diversas partes do Estado do Rio de Janeiro.



Foi o caso da manicure e cabeleireira Renata Santiago, de 46 anos, que veio de Duque de Caxias e há mais de 20 anos frequenta Maricá. “O carnaval daqui é bom porque tem o que não temos lá, que é a praia. Além do mais, Jaconé está passando por revitalização e está ficando lindo”, comentou Renata Santiago, que ficou na casa de sua tia, em Jaconé.



Moradora de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a auxiliar de serviços gerais, Marta Alves Pinto, de 46 anos, disse que aproveitou ao máximo o carnaval em Maricá. “Gosto daqui porque é tranquilo e não tem violência. Fizemos churrasco e depois caímos nos blocos. Cada dia estivemos em um lugar da cidade e nos intervalos dos blocos "fizemos churrasco”, revelou Marta Alves, que ficou em Cordeirinho na casa de sua amiga Tânia Maria Reis, de 55 anos.



Quem também curtiu muito o carnaval em Maricá foi o corretor de imóveis, Alex Vieira, de 34 anos. “O carnaval daqui é excelente, tranquilo e com segurança, o que não vemos no Rio de Janeiro. É um carnaval muito família”, disse o corretor de imóveis ao lado de sua esposa Mariana Santos, de 28 anos.