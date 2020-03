Atleta de Maricá disputa vaga olímpica inédita

Maricá - A atleta de wrestling, Dailane Reis, se prepara para a disputa de uma vaga olímpica na modalidade.

Ela conta como foi difícil conseguir todo o apoio para chegar a disputar uma vaga olímpica e inédita para a cidade.

“Nessa reta final tive o privilégio de fazer minha preparação no Centro de Treinamento Time Brasil , no Maria Lenk, graças ao apoio do COB. Pude me juntar a outros atletas que também irão fazer a seletiva olímpica. Sigo em preparação no SESI- Cubatão em São Paulo, onde estou tendo a oportunidade de ser lapidada pelo Técnico cubano Yusad Herrera e pela preparadora física Juliene Aryecha. Pude também realizar treinos intensos com atletas de alto rendimento do sesi grande nível nacional e internacional. “



Dailane embarca dia 04 de Março para o Canadá. Onde continuará sua preparação para o pré-olímpico previsto para os dias 14 e 15 de Março.