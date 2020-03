Escolas do município inauguram cinco berçários

Maricá - Foram inaugurados no início desta semana cinco berçários em cinco unidades de educação infantil para atender 80 bebês e crianças matriculadas na rede municipal de ensino: Centro de Educação Infantil de Maricá (CEIM) Sidneia da Silva Costa, no Boqueirão; CEIM José Carlos de Almeida e Silva, em Inoã; CEIM Marilza Medina, em Cordeirinho; CEIM Lucimere Melo, em Santa Paula; CEIM Valéria Passos, em Itaipuaçu.



As duas salas equipadas vão funcionar no período integral e cada uma tem capacidade para receber oito bebês a partir de 4 meses e crianças de até 2 anos de idade. Porém, neste período de adaptação, os espaços funcionam em dois turnos: de 8h às 10h e de 13h às 15h. A capacidade dos bercários foi estabelecida em norma municipal de forma a garantir o melhor cuidado possível para as crianças.

“Essa primeira infância é importante porque é o momento em que os neurônios estão sendo formados e a escola vai consolidar o afeto, o amor, a nutrição, a segurança e a saúde dessas crianças”, afirmou a secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa.



No CEIM Sidneia da Silva Costa, os pais se sentiam confiantes em deixar os pequenos com a equipe formada por duas professoras e duas auxiliares qualificadas para exercerem a função, como foi o caso da balconista Letícia Fonseca, de 19 anos.



“É muito bom e facilita muito a nossa vida. Hoje em dia, arrumar alguma pessoa de confiança está muito caro. Temos que trabalhar para pagar os outros para tomar conta de uma criança. Tendo o berçário fica muito mais em conta”, relatou a mãe do Davi Matheus, de 5 meses.



Quem também demonstrou satisfação no trabalho realizado pela Prefeitura foi a manicure Júlia da Conceição, de 21 anos.



“Estou muito feliz de ter um lugar que a Prefeitura nos proporcionou para cuidar dos nossos filhos. Estou gostando muito das meninas e de toda a equipe. Elas são muito atenciosas com minha filha”, disse a moradora de Araçatiba.

O berçário possui um fraldário equipado, uma sala de amamentação para crianças que ainda precisem de aleitamento materno, uma nutricionista especialista em alimentação infantil, lactário, além de brinquedos pedagógicos lúdicos para a distração dos pequenos.



“É muito importante enquanto escola termos a participação da família. Costumo falar que na minha época não tinha isso. Então temos que abraçar com unhas e dentes essa oportunidade que o município está ofertando. Estou muito feliz”, discursou a diretora da unidade, Patrícia Ornelas.

O CEIM Sidneia da Silva Costa possui cerca de 200 alunos com idades que variam de 5 meses a 5 anos de idade.