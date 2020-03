Chuvas mudam as rotas dos ônibus em Maricá

Maricá - A EPT (Empresa Pública de Transportes), responsável pelo transporte público na cidade, alterou as rotas de algumas linhas, devido aos transtornos causados pelas fortes chuvas.



A linhas que sofreram alterações:

- E09 que liga o Centro à Ponte Preta foi suspensa temporariamente devido às condições da via. Os ônibus, que passam pelos bairros do Caju, Jacaroá, Gamboa e Jardim Interlagos tem dificuldades no trecho devido às obras na Estrada da Gamboa.



- E04 que liga o Centro ao bairro do Silvado, na região rural da cidade, sofreu uma alteração e está com o itinerário reduzido. Os ônibus desta linha estão retornando nas proximidades do campo de futebol.



Diversos bairros da cidade registraram problemas devido às chuvas, como é o caso de Itaipuaçu e São José do Imbassaí. Entramos em contato com equipes da prefeitura, e os mesmos informaram que trabalham com efetivo reforçado para solucionar os problemas o mais rápido possível.

