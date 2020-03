Golpe por whatsapp em morador de Maricá

Na última quarta-feira, um morador de Maricá recebeu uma chamada de seu tio via whatsapp, porém era um golpista que se passava pelo parente da vítima. O jovem de 24 anos, acreditando que seu tio estava necessitando de dinheiro, depositou R$1.200,00 em uma conta bancária acreditando que seu tio teria acesso.

“Meu tio costuma trocar de número toda hora, nem desconfiei. Aí ele perguntou se eu podia emprestar o dinheiro. Eu até disse que não dava, que eu estava no cheque especial. Mas acabei indo na agência para fazer o depósito. Depois que mandei o dinheiro, que eu me toquei que tinha dado mole, que eu não tinha confirmado com meu tio”, disse a vítima. O caso foi registrado como crime de estelionato na 82ª DP (Maricá), onde será investigado.O caso foi registrado como crime de estelionato na 82ª DP (Maricá), onde será investigado.