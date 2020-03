Pedófilo é preso em flagrante em bairro de Maricá

Maricá - Na última quarta-feira, foi preso um homem acusado de pedofilia. A ação policial foi feita no bairro de Araçatiba. Os agentes receberam denúncias de que o homem estava abusando de um adolescente de 13 anos. Chegando no local em que o homem morava, localizada na Av. 2, o menor de 13 anos foi encontrado na cama do homem e revelou que mantinha relações sexuais com o mesmo há 1 ano quando questionado. O homem foi detido e levado para a 82ª DP (Maricá). O menor passou por exames periciais que constataram o crime.