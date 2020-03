Maricá - Começa nesta hoje, e vai até o dia 29/03, as inscrições de mais uma edição do projeto Pré-Encceja. O projeto da Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação, vai oferecer 300 vagas para jovens e adultos em um curso intensivo preparatório para o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).



O programa, iniciado nos condomínios do Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu, completa três anos em 2020, e agora também passa a oferecer aulas no Centro da cidade. Até agora 297 pessoas obtiveram o diploma de conclusão do ensino médio, aprovadas através da preparação com o projeto da Prefeitura.



Josicleide de Almeida, 44, é uma das pessoas com aquela história de emocionar. Ela é uma das quase 300 aprovações que o programa contabiliza até agora. Josicleide voltou a estudar após 28 anos parada, quando estava no primeiro ano do antigo segundo grau. "Tentei voltar algumas vezes, mas sempre desistia. Este ano, resolvi voltar e tomei gosto. Já até prestei vestibular e fui aprovada para o curso de Psicologia", contou.



As inscrições podem ser feitas a partir da 0h01 do dia 10/03 através do site (www.marica.rj.gov.br/pre-encceja). O programa é destinado a maiores de 18 anos e residentes do município.



Cronograma:



- Inscrições:



De 10/03 até 29/03



- Entrevistas:



De 16/03 até 31/03



- Aulas:



De 06/04 até 21/08