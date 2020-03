Maricá inaugura na próxima sexta-feira, às 10h na Praça do Spar (Inoã), a primeira etapa da TransMaricá, um projeto de trilhas que vai inserir a cidade no setor de ecoturismo que mais cresce no mundo. A iniciativa gratuita é uma realização da Prefeitura através da Secretaria de Cidade Sustentável e vai permitir aos aventureiros a oportunidade de cruzar a cidade de leste a oeste passando por lindas paisagens e áreas naturais protegidas, num tempo aproximado de três dias.



Na primeira etapa, o passeio inicia na praça do Spar, passando por Cassorotiba e pela Rampa de Parapente até chegar ao bairro Pindobas, um trecho de 19,4 km de extensão, que já recebeu 29 placas de sinalização no padrão internacional, além de dois totens trilíngues no início do percurso, com mapa, orientações e avisos sobre a rota a ser percorrida.



Durante o passeio, o grupo vai cruzar a Unidade de Conservação Municipal Refúgio da Vida Silvestre e poderá observar vários animais em seu habitat natural da Mata Atlântica, além de um jequitibá centenário, algumas construções históricas e locais de interesse geológico.



“Queremos usar nossos atrativos naturais de forma sustentável, conectando nossas unidades de conservação com outras unidades próximas ao nosso município. A TransMaricá, vai ajudar a promover o ecoturismo e a atrair mais turistas e dividendos para nossa cidade”, avalia o secretário da pasta, Helter Ferreira.



Geógrafo e coordenador geral da TransMaricá, Felipe Zeidan completa: “A TransMaricá vem com o objetivo de conectar Maricá ao Sistema Brasileiro de Trilhas de Longo Curso, dando a chance de inserir a cidade no cenário internacional para atrair mais visitantes, valorizando as nossas belezas e espaços naturais”.



Serviço



Data: 13/03 (sexta-feira)



Horário: 10h



Local: Praça do Spar