Avança construção da nova ponte da Estrada dos Cajueiros

Maricá - No início da tarde desta quarta-feira a construção da nova ponte da Estrada dos Cajueiros entra em fase final.



A peça viária tem 26,40 metros de comprimento e 13,70 de largura e vai integrar a pista sentido Itaipuaçu da via, que liga o bairro à rodovia RJ-106. A previsão é que a ponte fique pronta até o mês de abril.



A intervenção é parte da obra de duplicação da estrada, iniciada pela Prefeitura de Maricá em 2018 e que inclui ainda nova pavimentação e iluminação. As pistas terão uma largura total de 21 metros, com pistas de rolamento de 7 metros cada, acostamento e 2 metros de ciclofaixa na divisória da via. Também haverá a construção de novas calçadas em ambos os lados.



Além desta, Itaipuaçu deve ganhar outras quatro pontes como esta ainda este ano. Nas ruas 53 e 116, as peças já estão em construção, enquanto nas ruas 70 e 128 a intervenção está prevista para começar ainda este mês.



Em fevereiro, foi entregue à população a nova ponte da Rua Douglas Marques Rienti (antiga Rua 83) sobre o Canal da Costa, com 10 metros de largura e 37 de extensão. A passagem foi erguida em pouco mais de três meses e tem duas faixas de rolamento, o que permite a circulação em dois sentidos simultaneamente.