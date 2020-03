1º festival do mel em Maricá com direito show de Israel Novaes

Com uma programação recheada, a Fazenda Ibiaci, situada no Espraiado, vai receber nos próximos dias 28 e 29 o primeiro Festival do Mel. Promovido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, o evento conta com espaço para crianças, exposição de apicultores locais e de municípios vizinhos, concursos de pratos e bebidas à base de mel, concurso garota do mel, show com o cantor sertanejo Israel Novaes e muito mais.



“Maricá é uma cidade com grande produção de mel de qualidade. Produzimos tanto mel na Restinga, quanto em outras localidades. Além disso, a cidade também tem produção de hidromel, uma bebida alcoólica à base de mel. E para valorizar os apicultores de Maricá, resolvemos fazer o Festival do Mel”, diz o responsável pela pasta Julio Carolino.



Os visitantes poderão participar da colheita do mel produzido no município. A secretaria responsável pelo evento disponibilizará roupa apropriada para a atividade. A inscrição será feita no local e as vagas serão limitadas.



A programação contará com palestras sobre preservação ambiental, a profissionalização da apicultura, o manejo e a produção do mel, a importância do mel e própolis na saúde, além das oficinas de horta no coco, de cerâmica, de plantio de mudas, caminhada ecológica e a apresentação da famosa carne de jaca produzida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca.



Segue a programação



28/03



9h: Abertura do festival



9h15: Cavalgada pela Fazenda Ibiaci



11h20: Palestra com a Fumel com o tema a importância do mel e própolis na saúde.



11h20: Oficina de horta no coco



12h: Pausa para o almoço



13h30: Palestra viabilidade econômica na meliponicultura com Ronaldo Abelha



14h50: Início do “concurso de pratos e bebidas que utilizem o mel como base”.



16h: Premiação dos vencedores do concurso (1º lugar – R$ 500; 2º lugar – R$ 300; 3º lugar – R$ 200)



16h30: Início do som mecânico



19h: Show de abertura com a Banda “Tatudoemcasa”



20h30: Encerramento do show de abertura



21h: Início do show do cantor Israel Novaes



22h30: Encerramento do show







Dia 29/03



9h: Abertura do Festival



9h20: Caminhada sensorial pela trilha na Fazenda Ibiaci



9h20: Oficina de cerâmica com crianças do Sarem e LBV e colégio do Espraiado



10h: Palestra profissionalização da apicultura



11h: Oficina de produção do mel com Luiz Cláudio Cole



12h20: Pausa para o almoço (show com o cantor Lucas Roberto)



13h30: Palestra preservação ambiental com Cláudio Agrônomo



14h50: Aula sobre carne de jaca com os servidores da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca



16h: Homenagem aos apicultores



16h30: Concurso menina do mel



17h40: Encerramento