Boqueirão receberá primeira ação do CRAS Itinerante de 2020

Maricá - A Secretaria de Assistência Social de Maricá realizará a primeira ação do projeto CRAS Itinerante de 2020, neste sábado (14/03), no bairro do Boqueirão. A ação acontecerá no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Sidinéia da Silva Costa, das 9h às 13h.



Os moradores da região terão a oportunidade de se inscrever nas oficinas geradoras de renda e dos grupos reflexivos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Centro.



A equipe da Saúde informará sobre os diversos programas e aferirá a pressão arterial, além de aplicar flúor nas crianças. A ação prevê também esclarecimentos sobre os programas sociais vinculados ao Cadastro Único (como o Bolsa Família) e sobre todos os serviços oferecidos pelo Acolhimento Social, Serviço de Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas (SAPAD), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), CREAS, entre outros. O público terá à disposição o corte de cabelo e designer de sobrancelhas.



