Jovem precisa de doação de sangue depois de acidente em Inoã

Maricá - Luiz Otavio da Silva Rolim, de 22 anos sofreu um acidente no último fim de semana em Inoã. Os familiares do jovem estão fazendo campanha nas redes sociais para conseguir doação de sangue. Ele precisa constantemente de transfusão de sangue, mas a quantidade de bolsas doadas é insuficiente para atender os pacientes.

O acidente aconteceu no último sábado na Estrada de Itaipuaçu. Luiz Otávio estava de moto quando se envolveu no acidente com um carro. Equipes de resgate prestaram socorro à vítima que foi encaminhada para o Hospital Municipal no Centro de Maricá. Ele foi diagnosticado com traumatismo cranianoDevido a gravidade do estado de saúde, ele foi transferido de hospital. O jovem está internado no Hospital Estadual Alberto Torres em São Gonçalo e o tipo sanguíneo dele é O positivo.



O sangue tipo O positivo é conhecido como doador universal. Ele pode ser doado para qualquer pessoa que possui outro tipo sanguíneo. Para doar é necessário cumprir alguns requisitos como: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e até 69 anos, desde que a última doação tenha ocorrido até os 60 anos (para menores de idade, são necessários documentos adicionais.);pesar no mínimo 50kg; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; estar devidamente alimentado (evitando gorduras pelo menos 4 horas antes da doação) e apresentar documento original com foto recente (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista, cartão de identidade profissional liberal ou previdência social).

A doação deve ser feita de segunda à sexta, de 08 h às 17 h, sábados de 8h às 12h no banco de sangue SERUM. O SERUM fica na Rua do Riachuelo, 43, Centro, RJ (dentro do Hospital da Ordem 3ª do Carmo). É necessário informar o nome do paciente e do Hospital no ato do cadastro. No local há estacionamento gratuito, localizado na Rua Gomes Freire 769. Mais informações podem ser adquiridas através dos telefones (21) 3233-5950 (21)97612-1648.