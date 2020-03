Praias de Maricá podem ser interditadas em caso de emergência

Maricá - Na última sexta feira o governador do Estado, Wilson Witzel, disse que a PM poderá interditar as praias do Estado como prevenção ao Coronavirus.



“Nós não permitiremos aglomeração na praia. O momento é de ficar em casa para que possa ser controlada a epidemia”, disse Witzel. “Como a gente vive em um estado democrático de direito eu espero que o cidadão faça o papel de cidadão e que não vá à praia”, disse o secretário de Saúde, Edmar Santos.



Os shoppings também podem ter o acesso restrito. Além disso, o governo recomenda a suspensão de cultos e missas. Jogos do Campeonato Carioca serão realizados de portões fechados.



“É importante conscientizar a população de que não partiria de mim uma proibição com fundamentos políticos e ideológicos. Manifestações são bem vindas”, disse ainda Witzel, sobre eventuais manifestações políticas. “Para as pessoas e para os líderes religiosos, onde está citado ali os cinemas e outras aglomerações e afins, estão as igrejas. Os líderes religiosos precisam ver como prestam assistência espiritual sem que haja risco. Cabe a cada um decidir”, disse Edmar Santos.