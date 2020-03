Boletim 2 - Coronavírus (Covid-19)

Maricá - A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vem por meio de boletim

divulgar diariamente as informações a respeito das medidas de

prevenção quanto à propagação do Novo Coronavírus, mesmo não

tendo caso confirmado na cidade.



Vale ressaltar que a Prefeitura criou uma área específica no site com

todas as informações referentes ao Novo Coronavírus.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até esta quartafeira (18/03), foram 63 casos confirmados de Coronavírus (Covid-19)

no Estado do Rio de Janeiro, sendo 55 na Capital; 6 em Niterói; 1 em

Barra Mansa e 1 em Guapimirim. Maricá continua sem nenhum caso

confirmado e tem 9 casos suspeitos aguardando análise.

Entre as medidas desta quarta-feira (18/03) estão:



• Restrição ao funcionamento dos bares, restaurantes e

quiosques, passando a atender das 11h às 15h e das 18h

às 22h, com redução da capacidade de funcionamento para

30% do pessoal;



• Está proibido o funcionamento de quiosques e barracas de

praia e do comércio ambulante ao longo de toda a orla de

Maricá na sexta-feira, sábado e domingo (20, 21 e 22/03);



• Suspensão de todos os atendimentos eletivos na saúde,

exceto os considerados mais importantes principalmente

para o público mais vulnerável ao novo Coronavírus;

• Suspensão do funcionamento de todos os órgãos públicos,

já a partir desta quinta-feira (19/03) até à segunda-feira

(23/03), a fim de evitar ao máximo a circulação de pessoas

no município;



• A Prefeitura decretou Estado de Calamidade Pública por

conta do novo Coronavírus;



• Empresas que forem flagradas pela fiscalização aumentando

preços de itens de primeira necessidade, como álcool em gel

por exemplo, de forma exorbitante, serão autuadas e

excluídas do Cartão Mumbuca;



• Especificamente para atender a demanda que possa surgir

por conta do novo Coronavírus, o prefeito determinou que o

novo Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, localizado

em São José do Imbassaí, seja inaugurado o mais rápido

possível. Nesta quarta-feira (18/03) uma força-tarefa da

autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) atuou em

todo o complexo. O esforço continuará nos próximos dias;



• A autarquia Empresa Pública de Transporte (EPT) divulgou

na última segunda-feira (16/03) uma redução de 23% no

quantitativo diário de passageiros, que gira em torno de 17

mil pessoas em média. E na terça, essa diminuição chegou

a 40% do quantitativo. Em um balanço parcial, a diretoria

operacional da EPT estima que essa redução possa alcançar

uma queda de 60% até a próxima segunda-feira (23/03)

em comparação ao que foi registrado no mesmo período do

mês anterior;



• A Coordenação de Cursos da Secretaria Municipal de

Proteção e Defesa Civil de Maricá cancelou os cursos

oferecidos pelo órgão. Candidatos inscritos no “Curso de

Hidrologia Aplicada às Ações de Proteção e Defesa Civil”,

serão informados de uma nova data de realização, assim

que isso for permitido, não havendo necessidade de realizar

uma nova pré-inscrição;



• A Busca ativa do Programa “Chegou a Sua Vez”, do Instituto

Darcy Ribeiro (IDR) está suspensa por tempo

indeterminado. Outro programa do IDR, o “Censo

Econômico”, está com as atividades suspensas também por

tempo indeterminado;



• Reunião de representantes da Prefeitura com líderes

religiosos discutiu a suspensão de cultos de todas as

espécies e matrizes na cidade. A medida será adotada;



• O recolhimento dos equipamentos de prática esportiva nos

núcleos dos programas oferecidos pela Secretaria de

Esporte e Lazer a fim de evitar a aglomeração;



• O recadastramento do Bilhete Único Universitário

(BUU), teve o recadastramento dos estudantes adiado para

o período entre 4 a 29 de maio;



• A Secretaria de Educação, responsável pelo Programa

Passaporte Universitário, informa que as universidades

credenciadas ao programa paralisaram as aulas;



• Foram suspensas as próximas etapas de processos seletivos

para agentes da Defesa Civil e a convocação para o exame

admissional dos cargos de especialistas e o exame

admissional para os cargos vinculados à Secretaria de

Educação;



• A Prefeitura antecipou para a próxima semana a campanha

de vacinação contra o vírus influenza (H1N1) – a campanha

seria realizada em maio. Os profissionais de Saúde serão

imunizados nas unidades em que trabalham, enquanto os

idosos, público alvo da ação, receberão visitas em suas

casas, previamente agendadas, das equipes da Secretaria

de Saúde, que farão a vacinação;



• Nos próximos 30 dias, a contar a partir do dia 19/03, serão

realizadas as atividades do setor de Educação para o

Trânsito, da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária,

voltadas para a expedição dos Cartões de Estacionamento

em Vagas Especiais, destinados aos idosos, gestantes e com

deficiência. As solicitações de concessão, 2ª via ou a

renovação dos cartões, além dos esclarecimentos podem

ser feitos por meio do telefone (21) 96811-1257 ou pelo email stev.marica@gmail.com;



• O Procon de Maricá realizou nesta terça-feira (17/03), ações

de fiscalização no comércio de Maricá a fim de acompanhar

a evolução dos preços de produtos relacionados às ações de

prevenção contra o coronavírus. As ações estão sendo

realizadas baseadas em denúncias de aumentos abusivos;