Governador do RJ suspende linhas intermunicipais de ônibus

Maricá - O governador Wilson Witzel determina o fechamento de divisas do estado do Rio de Janeiro para enfrentar o avanço do novo coronavírus. Com isso, as linhas Maricá-Rio estão suspensas por tempo indeterminado.



“A partir da 0h do dia 21 de março, está interrompida a circulação de transporte intermunicipal que liga a região metropolitana e a cidade do Rio e a de passageiros com origem nos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal e demais estados onde a circulação do vírus for confirmada ou situação de emergência decretada”, disse o governador.



A viação Nossa Senhora do Amparo informou que aguarda comunicado do Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), para comunicar seus passageiros as medidas que serão estabelecidas.