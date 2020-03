Prefeitura Decreta Suspensão de Atividades do Comércio.

Maricá - Maricá-Visando proteger as pessoas, principalmente os grupos de risco, com a prevenção ao Corona Vírus a Prefeitura de Maricá teve a iniciativa e comunicou a nossa redação do decreto desta sexta-feira.



Todas as atividades do comércio serão suspensas neste fim de semana, as medidas serão a princípio para está sábado (21), domingo (22), e segunda-feira (23), as únicas empresas que poderiao abrir as portas ao público: supermercados, farmácias, padarias e postos de gasolina.



O Covid-19 é um vírus que pode causar a morte e apenas o isolamento social poderá evitar mortes. A redação do Jornal o DIA Maricá, estará informando a todos qualquer nova informação.