Prefeitura de Maricá divulga atualização do Boletim coronavirus

Maricá - De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até esta sexta-feira foram 109 casos confirmados, 1.701 casos suspeitos e 2 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado do Rio de Janeiro. Maricá continua sem nenhum caso confirmado e tem 16 casos suspeitos aguardando análise. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (89), Niterói (10), Petrópolis (2), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1). Há ainda três (3) estrangeiros confirmados para a Covid-19, além de dois (2) casos com o local de residência em investigação.



A Prefeitura publicou decreto municipal suspendendo serviços e comércio em toda cidade neste sábado, domingo e segunda-feira (21, 22 e 23/03). Somente estão liberadas para abrir farmácias, padarias, postos de combustíveis, mercados e supermercados.



À partir desta sexta-feira e ao longo de todo o fim de semana o acesso às praias de toda a orla será fechado. Equipes das secretarias de Ordem Pública e Gabinete Institucional, de Trânsito e Engenharia Viária,

Transporte e Posturas, de Proteção e Defesa Civil e da Guarda Municipal estiveram nesses locais para impedir a entrada e a permanência de banhistas nas areias. Também foi fechado o acesso à cachoeira da região rural do Espraiado. Outra precaução da Prefeitura foi suspender o funcionamento de todos os

órgãos públicos de quinta a segunda-feira.



A partir de segunda-feiratodos os bancos do município terão

atendimento em horário especial para os idosos acima dos 60 anos. O horário

estabelecido para esse público é das 9h às 10h30. A medida visa a redução

de circulação de pessoas na rua como prevenção ao contágio do novo

Coronavírus.