Horário específico para atender os idosos é estabelecido para as agências bancárias

Mais uma medida sobre a prevenção do coronavirus foi divulgada pela Prefeitura de Maricá. Os idosos, público com maior risco a contaminação devido à baixa imunidade, terão horário específico de atendimento nas agências bancárias. A partir de segunda-feira, os maiores de 60 anos que precisarem ir ao banco serão atendidos das 9h às 10h30.



Essa medida excepcional é um acordo da prefeitura com as agências bancárias. O público em geral será atendido após esse horário e até o fim do expediente bancário. É importante frisar que os idosos não precisam ir ao banco para prova de vida, procedimento esse que feito uma vez ao ano (para pagamentos de aposentadoria). O benefício será pago normalmente nas contas bancárias. A prefeitura orienta aos idosos para somente ir ao banco em caso de estrema necessidade e, se for, para ir no horário de 9h às 10h30.



Além deste horário especial, foram criados também telefones exclusivos para atendimentos aos idosos. Confira abaixo os telefones por instituição bancária:



Santander – 2637-9916 / 4004-3535



Bradesco – 3267-0300 / 4002-0022 / 0800 570 0022



Caixa – 3004-1105



Banco do Brasil – 4004-0001 / 4003-3001



Siccob – 0800 642 0000 / 0800 725 0996 / 4000 1111 regiões metropolitanas