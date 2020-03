Maricá - Como mais uma medida de combate ao coronavírus, a Prefeitura de Maricá vai estender o prazo de fechamento geral do comércio e de serviços até o dia dia 5 de abril, domingo. A decisão consta de decreto que será publicado nesta segunda-feira. Vale ressaltar que a cidade ainda não possui nenhum caso confirmado de Covid-19, o que já indica a pronta resposta da população ao pedido de isolamento social nessa fase crítica da pandemia.



A Prefeitura reitera, ainda, que estabelecimentos que contam com serviços delivery e de entregas estão autorizados a funcionar, sem atendimento ao público. Pela relação divulgada no decreto anterior, é permitido o funcionamento de farmácias, mercados, supermercados, postos de combustível, padarias, lojas de ração, clínicas veterinárias, hortifruti e distribuidoras de gás em botijão e de água.



Para auxiliar a população, um cadastro de serviços de delivery e entregas está sendo montado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e será divulgado pela Prefeitura. Estabelecimentos que queiram participar devem enviar email informando o tipo de atividade, serviço oferecido, tipo de atividade e telefone de contato. O contato é o email: Junior.desenvolvimentomarica@gmail.com