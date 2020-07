Prefeitura realiza manutenção em várias ruas

Maricá - A Prefeitura dá continuidade ao programa de revitalização da cidade, realizando obras em vários bairros de Maricá. Ontem, foram realizados desde tapa-buraco até troca de solo para reforço da base. As ações ocorreram nos bairros de Itaipuaçu, São José do Imbassai e Ubatiba.



Em Itaipuaçu, os operários trabalharam na manutenção da principal via do bairro, a Estrada de Itaipuaçu. Enquanto isso, algumas ruas de São José do Imbassaí recebiam o mesmo tratamento. Entre elas, a Estrada Real de Maricá, a Rua Sete de Setembro e a Rua 21 de Abril. Nas duas últimas, no entanto, o serviço terá continuidade nesta quinta-feira, 23/07.



Já em Ubatiba a equipe da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) fez a troca do solo para reforço da base da Rua Leônidas Moreira, no cruzamento com a Rua Rio de Janeiro. O próximo passo será a aplicação da massa asfáltica, que deve acontecer até a próxima semana. No local, também será feito um tapa buraco ao longo de toda a via.