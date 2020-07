Inscrições abertas para o Maricá Mais Esporte 2ª edição

Maricá - A Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá abriu inscrições para quem quiser participar da segunda edição do projeto Maricá Mais Esporte, que será iniciado quando houver autorização das autoridades sanitárias devido à pandemia do novo coronavírus. Serão abertos 20 novos núcleos em toda a cidade, que vão incluir as recém-inauguradas áreas do Parque Nanci e do loteamento 26 de Maio, em São José de Imbassaí, nas quais também haverá novas modalidades.

Quando for possível, quem se inscreveu deverá entregar a documentação necessária, que consta de RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Para crianças, será preciso ainda declaração escolar e certidão de nascimento. De acordo com o secretário Carlos Vagner Frauches, a nova etapa do projeto deveria estar em andamento desde o início do ano, o que foi impedido pela situação de emergência criada pela Covid-19.

“É preciso deixar claro a todos que as atividades só irão começar depois que for permitido, o que só a nossa Secretaria de Saúde vai determinar. O que faremos agora é disponibilizar as inscrições para adiantar o processo”, disse ele. Entre as modalidades da nova edição estão futsal, futebol, jiu-jitsu, alongamento, atletismo e atividades de recreação. Os núcleos serão em bairros como São José de Imbassaí (Amendoeiras, Marine, Arena), Manu Manuela, Cajueiros, Bambuí, Ponta Negra, Santa Paula, Inoã, Itaipuaçu (Recanto, Praça da Gaviões), Retiro, Centro, Saco das Flores, Araçatiba e Guaratiba.

Carlos Vagner adiantou ainda que haverá dois núcleos no parque a céu aberto da orla do Parque Nanci, que vão incluir modalidades como atletismo e a chamada ‘altinha’, que prima pelos passes com bola no ar. Outro local a receber um núcleo será a praça Vereador Eucílio Gonçalves da Silva (Istinho), entregue no início do mês ao moradores do loteamento 26 de Maio.

“Durante esta pandemia, as atividades do Maricá Mais Esporte se mantêm através da internet, com aulas on line e vídeos produzidos pelos professores, que são divulgados todas as segundas e quartas-feiras na página Agenda Maricá, no Facebook. Já foram compartilhadas mais de 1.200 vídeo-aulas”, lembrou o secretário.

Ele reforça ainda que o Maricá Mais Esporte vai manter, além do incentivo à prática esportiva nas comunidades, o caráter de observação e captação de novos talentos para as equipes de alto rendimento mantidas pela Secretaria de Esporte e Lazer, voltadas para competições. A novidade é a inclusão das modalidades de remo e tiro com arco, que se juntam às já existentes equipes de futebol, futsal, vôlei, caratê e ginástica rítmica.

As inscrições poderão ser feitas através do link do projeto Maricá Mais Esporte https://www.maricamaisesporte2.com.br/pre_inscricao.php.