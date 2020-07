Santa Paula ganha unidade do CRAS

Maricá - Uma nova unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) foi inaugurada nesta quinta-feira (30/07) em Santa Paula, ao lado do posto de saúde do bairro e da Escola Municipal Vereador Osdevaldo Marins da Matta.



O espaço montado com uso de módulos passa a atender a cerca de 5 mil famílias que, além de Santa Paula, moram em Cassorotiba, Spar e Calaboca, e que antes tinham de ir até Inoã. Serão 8 profissionais (dois psicólogos, dois assistentes sociais e quatro técnicos) oferecendo atendimento psicossocial, encaminhamentos e inscrição no CADUnico federal, que possibilita benefícios como Bolsa Família e tarifa social de energia elétrica.



Por causa da pandemia do novo coronavírus, o CRAS Santa Paula começa a atender através de agendamento feito pelo telefone 97630-9619. “Quando for possível, também teremos atendimento em grupo e visitas domiciliares. Mas já estamos disponibilizando esta porta de entrada dos serviços de assistência social”, ressaltou a coordenadora Maria Dolores Gobbi.



Para a secretária de Assistência Social de Maricá, Laura Vieira da Costa, a proximidade é um ganho para os moradores. “Além de distante, era até perigoso para muita gente ter de ir a Inoã, porque era preciso atravessar a rodovia. Outro aspecto importante é o fato de estarmos abrindo este equipamento público”, observou ela, reforçando outras unidades do CRAS que forem abertas terão esse mesmo modelo.



Alguns usuários dos serviços do CRAS participaram da inauguração e também ressaltaram a vantagem de estar agora dentro do bairro. “Para mim foi muito bom vir para cá, pois é um lugar onde resolvo muita coisa. Eu e minha família tiramos documentos e fomos muito bem atendidos pela equipe”, contou a dona de casa Elisabeth da Silva, de 40 anos, que mora com outras seis pessoas onde todas recebem atendimento. Por sua vez, Arlete Soares Costa mora sozinha e disse que também vai procurar os serviços da nova unidade. “Quero falar com a assistente social, para mim que vivo sozinha é ótimo. O espaço ficou lindo também, vai ser bom para todos”, afirmou.