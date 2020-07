Programa Social em Maricá vai orientar o Turismo na retomada do serviço

Maricá - O Turismo de Maricá está se estruturando para a retomada gradual das atividades. Para orientar os estabelecimentos sobre as normas e protocolos de proteção sanitária e os decretos municipais que regulamentam as atividades, a Secretaria de Turismo criou o programa Maricá Recebe, Maricá Protege.



Foram redigidos dois manuais de Boas Práticas para Meios de Hospedagem e Boas Práticas para Bares e Restaurantes que compilam uma série de medidas e práticas de prevenção, controle e contenção de riscos de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais órgãos de vigilância sanitária. Também é obrigatório o cumprimento dos decretos que regulamentam o retorno seguro das atividades.



O objetivo é evitar ou reduzir, ao máximo, a transmissão pelo novo coronavírus e demais vírus respiratórios durante o tempo em que as pessoas utilizarem os equipamentos turísticos da cidade.



“A ideia do programa Maricá Recebe, Maricá Protege é auxiliar o setor na retomada dos serviços dentro de um novo normal. O programa vai oferecer uma consultoria que fará visitas técnicas para orientar os empresários e garantir que turistas e funcionários do setor se sintam mais seguros”, afirma José Alexandre Almeida, secretário de Turismo.



O programa Maricá Recebe, Maricá Protege está associado ao selo Turismo Consciente, criado pelo Governo do Estado do Rio, para que os estabelecimentos que cumprirem os “10 Mandamentos para o Turismo Consciente” recebam a certificação.



Participam ainda do programa, a Secretaria de Saúde de Maricá, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com o Maricá Convention & Visitor Bureau e a Rota Gastronômica.



Os manuais podem ser acessados e baixados através do site www.conhecamarica.com.br.