Imagens do novo Estádio de Futebol em Maricá são Divulgadas

Maricá - Será construído no bairro do Caxito, um estádio de futebol.A Arena Maricá, Já apelidada de Caxitão, terá capacidade máxima para 20 mil pessoas. A prefeitura de Maricá divulgou imagens em computação gráfica para mostrar como ficará o projeto quando concluído.



O "Caxitão" conhecido também como Arena Maricá, vai acomodar jogos de médio porte e será também um complexo esportivo com acesso a outras modalidades esportivas, entre elas, tênis e artes marciais.



Segundo Renato Machado, o Secretário de Obras da cidade, o estádio será inscrito para receber jogos da Copa do Brasil, Estadual e do Campeonato Brasileiro.