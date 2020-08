Passaporte Universitário: alunos da Estácio de Sá podem optar por transferência

Maricá - Por conta de problemas administrativos, o contrato da Prefeitura de Maricá com a instituição de ensino Estácio de Sá não pôde ser assinado para alunos contemplados pelo programa Passaporte Universitário ingressantes no segundo semestre de 2020.



A orientação, de acordo com a coordenadora do programa, Denize Cardim, é para que os alunos que realizaram pré-matrícula nesta universidade entrem então em contato com uma das outras instituições de ensino credenciadas no programa: como La Salle (faleconosco.uni@lasalle.org.br), Cnec (apoioaluno@cnec.br), Unifeso (registroacademico@unifeso.edu.br) e Faculdade Maricá (direcao.geral@faculdadedemarica.com.br), para efetuarem a matrícula até o dia 07/08 (sexta-feira).



A orientação não significa que a universidade esteja fora do programa. “Nós queremos deixar claro que a Estácio de Sá continua credenciada no Passaporte Universitário, e que todos os alunos que estudaram na instituição até 2020.1 têm assegurado o contrato administrativo para permanência e continuidade dos estudos se esse for o desejo do aluno”, garantiu Denize.



Os alunos que estão se sentindo desassistidos na instituição possuem alternativa de pedir transferência, de acordo com a coordenadora. “Há candidatos que estão matriculados de forma regular, mas que não conseguem montar a sua grade, ou porque no momento em que a instituição libera no sistema acadêmico a possibilidade de monta-las, acabam ficando com o que restou de matérias disponíveis”, acrescenta.



Para estes, abrimos uma possibilidade de transferência assistida. Essa transferência não é obrigatória, mas é uma possibilidade”, explicou a coordenadora. Para solicitar a transferência, o aluno deve entrar no sistema do Passaporte Universitário, acessar transferência, e após solicitar a possibilidade de mudança de instituição.



O programa Passaporte Universitário também tem oferece alternativa para os alunos que não têm opção do mesmo curso em outra instituição. Há duas orientações, de acordo com Denize Cardim. “Ou o aluno permanece na Estácio de Sá e continua a cursar a mesma graduação, ou ele pode solicitar uma transferência para um curso que seja similar à atual graduação”, comentou.



A coordenadora destacou, ainda que, por se tratar de um vestibular específico, os alunos do curso de medicina não podem solicitar transferência. “Para realizar uma transferência, esses alunos precisam fazer um novo vestibular, e se for aprovado, fazer a transferência – mas para isso é necessário que um edital de transferência esteja aberto”, completou.



O núcleo de apoio pedagógico do programa estará disponível para auxiliar os alunos por meio dos seguintes contatos:



Para os alunos com dificuldades em obter grade e se inscrever nas matérias (apoiopedagogico.pu@gmail.com).



Para os alunos com dúvidas sobre: transferência, trancamento e postergação (nuape.pu@gmail.com).



Para todos os demais assuntos relacionados ao programa (passaporteuniversitario@marica.rj.gov.br).



Para os alunos que precisam pedir transferência por problemas com a instituição de ensino (transferenciassistida.pu@gmail.com).



Para os alunos que precisam pedir informações sobre bolsa auxílio (pubolsaauxilio@hotmail.com).



Telefone para contato do programa para informações e dúvidas (21) 97614-0725.



Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.