3 crianças são resgatadas na praia de Itaipuaçu, vítimas de afogamento

Maricá - Itaipuaçu é conhecido por seu imenso litoral Oceânico e por também ser o maior bairro de Maricá, tendo presente o maior loteamento da América Latina. Por ser Oceânica, a Praia de Itaipuaçu possui fortes correntezas e mar bravo esporadicamente. Ontem 3 crianças foram resgatadas vítimas de afogamento na Praia de Itaipuaçu. O resgate contou com o auxílio do helicóptero dos bombeiros. O Sargento Bombeiro que participou do resgate se chama Santiago Prata, um verdadeiro herói que salvou a vida das crianças vítimas de afogamento na Praia de Itaipuaçu.



As crianças possuem 6, 9 e 11 anos de idade. A criança de 9 anos recebeu atendimento na praia e foi liberada. Já as crianças de 6 e 11 anos foram levadas ao Hospital Municipal, Conde Modesto Leal e requerem maiores cuidados.