Assalto em ônibus da linha Ponta Negra - Cordeirinho termina mal para assaltante

Maricá - Um homem tentou assaltar um ônibus da linha Ponta Negra - Cordeirinho com uma faca. O elemento foi detido por populares ainda dentro do veículo e a polícia foi acionada ao local para efetuar a prisão.



O acusado de nome, Luiz Carlos Guimarães dos Santos foi levado à delegacia e detido. Ele possui 5 passagens pela polícia por furto. 2 vítimas do acusado foram encaminhadas para a DP para registro dos fatos, acompanhados da guarnição e do motorista do coletivo. O motorista foi o responsável pela denúncia. O acusado que permaneceu preso.