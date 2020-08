Revitalização de Maricá se mantém em curso em diversos bairros da cidade

Maricá - Seguindo o plano de revitalização do município de Maricá a prefeitura mantém as ações de asfaltamento em diversos bairros. Ontem foi a vez do Centro, Flamengo e Itaipuaçu.



No Centro e no Flamengo, a SOMAR fez o reparo das ruas do Terminal Rodoviário e a Rua Antônio Lopes Fontoura. Em Itaipuaçu foi executada a pavimentação das Ruas dos Gerânios (Barroco) e da Rua Sessenda (Jd. Atlântico Central). E a antiga Rua 1 conhecida hoje como Rua Professor Cardoso de Meneses, uma equipe realizou a troca de solo.