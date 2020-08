Maricá - Um poste está prestes a cair no bairro do Flamengo, na Pedro José Alves. Enel já foi acionada mas nada foi feito. A empresa com essa postura, reflete o descaso que vem fazendo com a população de Maricá há tempos.



Segundo o levantamento da Readação do Jornal O Dia Maricá, um caminhão passou pelo local arrastando os fios do poste e envergando o mesmo deixando-o próximo a cair. A qualquer momento o poste poderá cair e causar um desastre ainda maior com riscos de curto elétrico e incêndio nos arredores.



A população aguarda que a empresa envie uma equipe no local e resolva o problema.