Mais barreiras sanitarias para evitar aglomerações neste final de semana

Maricá - Desde o início da pandemia Maricá vem se tornando destaque em combate ao coronavírus, inaugurando inclusive um hospital para tratar exclusivamente de pacientes graves com COVID-19, o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara. A retenção do vírus na cidade de Maricá tem trazido números não tão alarmantes quanto o resto do país apesar de apresentar um pequeno crescimento de pessoas com coronavírus na cidade.



Devido este aumento, neste fim de semana o Prefeito Fabiano Horta decidiu instalar mais barreiras sanitárias para controlar a entrada e saída de turistas na cidade. É uma medida que vem ajudando a amenizar a aglomeração nos finais de semana em Maricá. O único problema é que à partir das 19h a barreira deixa de existir e a passagem para visitantes de outras cidades fica livre. A população acredita que se a barreira fosse mantida por 24 horas nos finais de semana, com certeza causaria menos aglomeração em finais de semanas ensolarados. E evitaria o imenso engarrafamento nos finais de domingo na volta do litoral.



As barreiras estão localizadas em pontos estratégicos de entrada e saída da cidade para municípios vizinhos.