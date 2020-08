Em dia da Santa Padroeira, não haverá festa na cidade

Maricá - Hoje é dia de Nossa Senhora do Amparo, a Padroeira da cidade. Normalmente nessa época a cidade estaria em festa com shows e eventos com diversos entretenimentos para a população. Infelizmente em 2020 devido a pandemia, não será possível ser realizada a tradicional festa da Padroeira. A imagem da santa é exposta ao público e levada a um trajeto seguido por fiéis da padroeira da cidade. Dessa vez tudo teve que ser feito dentro de automóveis para que evitar aglomerações.



Ainda assim, os fiéis de Maricá prestigiaram a Santa Padroeira da cidade. Infelizmente este ano não será possível realizar a grande festa mas independente disso ano que vem, a população aguarda ansiosamente a normalização das coisas para a sociedade poder voltar a realizar suas comemorações tranquilamente, sem risco de alastrar ainda mais a pandemia causada pelo coronavírus e poder comemorar a festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em 2021.