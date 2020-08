PM reformado assassina esposa com arma de fogo

Maricá - Um policial militar reformado, matou a esposa de 39 anos na Região dos lagos, em Arraial do Cabo. Ele fugiu do local e se entregou no DPO de Praia Seca e foi preso em Araruama. O caso ocorreu na noite do último sábado na Rua Rebeche, Praia Grande. Segundo testemunhas, houveram quatro disparos e a mulher foi encontrada morta dentro do carro.



Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, o casal moravam em Maricá e estavam em uma casa alugada há um mês em Arraial do Cabo. O casal passou o dia em um quiosque e discutiram deixando o local. No meio de uma discussão calorosa dentro do carro, o PM sacou a arma e deu quatro tiros em sua própria esposa.



O PM foi levado para a Central de Flagrantes na 126ª DP. A investigação está a cargo da 132ª DP, devido o crime ter acontecido em Arraial do Cabo. A vítima deixa uma filha de 17 anos e não teve seu nome divulgado.



O policial reformado foi encaminhado à Unidade Prisional da PM, no bairro do Fonseca, em Niterói, onde ficará à total disposição da justiça e também não teve seu nome divulgado.