Pandemia atrapalhou o Maricá Futebol Clube

Maricá - Sem previsão para a volta dos jogos devido a pandemia, o time do Maricá FC Sub-20, que disputaria pela primeira vez o Campeonato Carioca Série B1, não atuou esse ano.



“Infelizmente não temos data, é muito ruim porque nós estávamos vindo do título estadual com toda a empolgação da conquista, e com essa indefinição todos nós ficamos sem saber o que fazer!”, afirma Rildo Nascimento, técnico multicampeão com a equipe Sub-20.



Os atletas chegaram a iniciar os treinamentos no início de 2020 e começariam a fazer jogos amistosos para se prepararem para a competição, mas a pandemia não permitiu isso acontecer.



Os jovens seguem treinando em casa para manter a forma, com treinos específicos enviados pelo preparador físico Michael. Mas sem data prevista para a volta do futebol de base, fica um sentindo de frustração para muitos jovens que estão no último ano de juniores.



A equipe profissional do Maricá FC segue se preparando para disputar a Segundona do Carioca, que será iniciada no próximo mês.