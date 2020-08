Mais 76 casos de Covid-19 registrados em Maricá

Maricá - Apesar do "novo normal" deixar uma aparente tranquilidade no município, a cidade registrou mais 76 casos positivos do Covid-19 nesta terça-feira (18/08), segundo a Secretaria Municipal de Saúde em informações divulgadas a imprensa.



São 180 casos no momento de doentes registrados e infectados que lutam a guerra contra o Covid-19 e ja são 33 mortes.



Maricá tem até agora 2.915 casos registrados e confirmados de Covid-19, 95 mortes. E 2.640 curados.