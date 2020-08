Dia Amanhece Escuro e Bonito em Ponta Negra

Maricá - Em pleno inverno as temperaturas em 2020 ainda não registraram o tradicional frio nos bairros litorâneos da cidade, que tem registrado dias quentes e noites frescas tem sido algo a tipico, o inverno perto da praia geralmente é cenário de muito vento e frio.

Na manhã desta quarta-feira (19/08), em visitação no bairro de Ponta Negra (para um apuração para a Redação do Jornal O dia Maricá) nossa câmera registrou um inicio de dia escuro e aos poucos o sol foi aparecendo.

Termômetros registraram 17 graus, e uma leve brisa foi sentida na região que é próxima ao futuro ponto de Jaconé.

A previsão para o dia no é de tempo bom a parcialmente nublado no fim do dia. Em todo o município a previsão é de tempo bom.