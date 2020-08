Maricá - Um carro foi encontrado por agentes da Guarda Municipal, abandonado e incendiado na Restinga de Maricá. Próximo ao local foi encontrado o corpo do motorista com as mãos amarradas. O motorista tinha 44 anos e estava desaparecido desde a última quarta-feira.



Após completar uma corrida até Ponta Negra, o motorista seguiria até o Manu Manuela porém não foi mais visto.