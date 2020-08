Maricá - A equipe do programa Passaporte Universitário, da Secretaria de Educação de Maricá, informa que as questões pendentes com a Universidade Estácio de Sá foram sanadas nesta semana e, desta forma, os beneficiários poderão se matricular normalmente na instituição a partir dehoje.



Para isso, o aluno que quiser permanecer na universidade deverá acessar a sua plataforma acadêmica para concluir a matrícula até o próximo domingo (30/8). O aluno que se matriculou em outra instituição no período de instabilidade também poderá retornar à Estácio de Sá se quiser, desde que as aulas não tenham sido iniciadas e devendo ele encerrar sua matrícula na outra universidade sem a cobrança do período.



A Estácio de Sá garante que não haverá prejuízo de perda de aulas para os alunos do edital 007, que começam no dia 24, mesma data dos alunos do 1º e 2º períodos de 2020.1 que, segundo a universidade, também não serão prejudicados. De acordo com Marcos Lima, gestor da Unidade Niterói, o pedido favorece ainda os novos alunos que ingressam no 2020.2 e que já haviam entregado a documentação e que confirmem interesse diretamente à instituição, através do WhatsApp (21) 97614-0725