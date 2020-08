Atendimento da Casa da Mulher será feito em outro endereço

Maricá - Durante os próximos seis meses, o atendimento na Casa da Mulher, antes realizado na Rua Vereador Luiz da Cunha (antiga Rua Uirapurus), será realizado na Rua Pereira Neves, 274, Centro (próximo ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal). O motivo da mudança é a revitalização completa do local.



A Casa da Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, presta atendimento psicológico, atendimento social e orientação jurídica às mulheres vítimas de violência. Os atendimentos são realizados às segundas, quarta e sextas-feiras, de 9h às 17h, de maneira presencial.



De acordo com a coordenadora da Casa da Mulher, Luciana Piredda, grandes novidades farão parte do espaço quando tudo estiver concluído. "Após a revitalização a Casa contará com uma sala de informática, um salão de beleza, um espaço holístico e uma sala multiuso, além das salas de atendimento que já temos - tudo com a devida acessibilidade", explicou Luciana.



SERVIÇO



Mudança temporária de local de atendimento da Casa da Mulher



Novo endereço: Rua Vereador Luiz da Cunha, 274, Centro (próximo ao Hospital Conde Modesto Leal).



Horário: Segunda, quarta e sexta-feira, de 9h às 17h



Mais informações sobre a pauta consultar: secommarica1@gmail.com