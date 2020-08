Novas inscrições no Programa Municipal de Controle Reprodutivo para cães e gatos

Maricá - A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá abre novas inscrições para castração de cães e gatos. Em São José de Imbassaí, os moradores poderão cadastrar seus animais para receber o procedimento nesta terça-feira (25/08) e no dia 01/09, sempre às 10 horas. Já em Inoã, o serviço estará disponível nos dias 27/08, 03/09 e 10/09 às 10 horas e nos dias 02/09, 09/09 e 16/09 às 14 horas. O projeto é destinado as pessoas que não tem condições financeiras para pagar uma cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (retirada dos ovários e útero nas fêmeas) ou orquiectomia (retirada dos testículos dos machos). Em São José do Imbassaí, a triagem ocorre em dois locais. No dia 25/08, uma equipe da coordenadoria estará na Igreja Deus é Fiel, localizada às margens do quilômetro 20 da Rodovia RJ-106. Já no dia 01/09, as inscrições serão realizadas na Praia das Amendoeiras.



No distrito de Inoã, o atendimento será realizado em três espaços. Na Lona Cultural de Inoã, nos dias 27/08 e 02/09. No Esporte Clube Inoã, haverá cadastramento nos dias 03/08 e 09/09. As últimas datas disponíveis são os dias 10/09 e 16/09, na sede do projeto Viver Bem, próximo ao Rei das Telhas.



Os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos para participar do projeto. Em cada dia estão previstas 50 inscrições para cães e outras 50 para gatos. Será realizada a castração em uma fêmea por pessoa física.



Os interessados devem ser maiores de 18 anos, deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência em Maricá; Identidade; CPF; comprovante de rendimentos (que comprove não ter condições de pagar a cirurgia em uma clínica particular), NIS (Número de Inscrição Social) ou cartão mumbuca, bolsa- família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) e comprovante de rendimento de renda familiar de até 3 salários mínimos.



Serviço:



Inscrições no Programa Municipal de Controle Reprodutivo:



Informações adicionais sobre a pauta: secommarica1@gmail.com