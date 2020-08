Foi prorrogado o prazo para prestação de contas do Programa de Amparo ao Emprego (PAE)

Maricá - O prazo para prestação de contas do Programa de Amparo ao Emprego (PAE) foi prorrogado para esta sexta-feira (28/08). Até esta data, todos que receberam o benefício deverão enviar através do site do Sistemas Integrados Municipal-SIM (https://sim.marica.rj.gov.br/PAE_PAGINA) o termo de adesão ao programa devidamente assinado, além da comprovação do pagamento (SEFIP/GFIP) dos meses posteriores à inscrição.



A coordenação do PAE lembra que o pagamento da terceira parcela somente será liberado se for realizada mediante a prestação de contas, e o beneficiário estará sujeito a sansões legais previstas no decreto n° 541, de 22 de maio de 2020. Quaisquer dúvidas sobre o login no portal do SIM podem ser tiradas pelo WhatsApp (21) 97604-5472.





Em caso de dúvidas para o envio, segue vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=lh5OVyA3cXY&feature=youtu.be



Serviço:





Prorrogação da prestação de contas do Programa de Amparo ao Emprego (PAE)





Período: Até o dia 28 de agosto





Mais informações sobre a pauta: secommarica1@gmail.com