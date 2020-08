Maricá - Em são José do Imbassaí, moradores denunciam esgoto a céu aberto. Segundo os moradores, o cheiro é perturbador e o esgoto toma conta da rua há muito tempo e nada foi feito, deixando os moradores do Marine em uma situação desconfortável e constrangedora.

O esgoto fica na Rua Ibiapina, no loteamento do Marine, além do mau cheiro e do constrangimento, essa situação pode contribuir com doenças para a população local. Os moradores aguardam uma solução da Prefeitura de Maricá.