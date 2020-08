2 dos 3 Pólos de atendimento ao COVID-19 serão desativados

Maricá - Com base no levantamento da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Maricá decidiu desativar dois dos três polos de atendimento a pessoas que apresentam sintomas de Covid-19. A partir da próxima terça-feira (01/09), apenas o polo do Centro estará funcionando, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.



Criados nos estágios iniciais da pandemia na cidade, os polos iniciaram o atendimento em abril: a primeira estrutura foi justamente a do Centro, que funciona desde 13 de abril. No dia 17 do mesmo mês, começou a funcionar o polo de Itaipuaçu e, em 23 de abril, o de Ponta Negra – este último já havia sido desativado no início de julho, devido à baixa demanda, e substituído pelo polo de São José do Imbassaí, que iniciou sua operação em 14 de julho.



De acordo com a nota técnica elaborada pela Secretaria de Saúde, a procura por atendimento nos três polos que vinham operando ficou em 187 pessoas por dia - o que representa uma queda de 25,5% em relação à semana anterior, quando 251 pessoas buscaram os polos -, justificando o encerramento das atividades das estruturas em São José e em Itaipuaçu.