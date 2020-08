Motorista Bêbado Atropela Três Homens em Itaipuaçu

Maricá - Na madrugada desta segunda-feira (31/08) três pessoas ficaram ferida por conta de um pequeno acidente de trânsito em Itaipuaçu.



O acidente aconteceu no início da madrugada no Jardim Atlântico entre as ruas 37 e 70, três homens foram atingidos por uma Fiat UNO aparentemente desgovernada que os atropleou.



O motorista identificado como Reny de Castro Barbosa, de 41 anos não sofreu nada e estava supostamente embriagado.



Os três homens atropelados foram socorridos por populares e foram levados por Bombeiros ao SAMU (unidade de Itaipuaçu) e após receberem os primeiros socorros foram encaminhados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro e seguem em observação.



O motorista que foi detido com sinais de embriagues foi levado a 82ª DP no Centro onde foi autuado e após encaminhado a Central de Flagrantes (76ª) onde responderá pelo crime