Maricá Futsal se prepara para o campeonato carioca

Maricá - O E. C. Maricá Futsal disputou um amistoso e venceu um time selecionado do município por 6 a 3 na semana passada.



A equipe irá participar do Campeonato Carioca deste ano.



Seguindo todos os protocolos de orientação e higiene na guerra contra o Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, os atletas continuam treinando durante a semana para a disputa da competição mais importante do ano.



Na próxima quarta-feira (02), o Maricá Futsal recebe o Fonseca A.C. Niterói, no Ginásio do E. C. Maricá para mais um amistoso de preparação. O jogo será sem público devido a pandemia e aos protocolos de prevenção ao Coronavirus.