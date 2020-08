Senhora é Acusada de Maltratar Animais em São José

Maricá - Na tarde desta segunda-feira 31/08/2020 a Redação do Jornal O DIA Maricá foi verificar várias denuncias contra uma Sra. que maltrata cães e gatos em sua casa no bairro de São José do Imbassaí.



Recebemos alguns vídeos (gravados por uma vizinha que prefere não se identificar) que mostra como a Sra identificada pelo no de Fátima, maltrata dos cães que moram com ela. Recebemos também fotografias, numa delas, um gato amarrado por uma corda em seu pescoço, uma visão que mostra claramente como ela trata seus animais.



A redação do Jornal O Dia conversou com vários moradores que reafirmaram as denúncias e acusam a mulher de atirar pedras nos próprios vizinhos quando eles tentam impedir que ela continue maltratando os bichos.



Nossa reportagem cobra uma atitude dos órgãos públicos através de um apelo a Coordenadoria de Proteção Animal de Maricá a tomar uma atitude e solucionar o caso de mais tratos animais que é considerado crime.