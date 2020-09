Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que termina na próxima sexta-feira (04/09) o prazo de inscrições na etapa complementar do Fomenta Maricá, que nesta fase oferece a linha de crédito "MEI Emergencial". O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Magnum Amado destaca a importância de os profissionais não deixarem as inscrições para a última hora. “Quando muitas pessoas buscam o sistema ao mesmo tempo, o risco de instabilidade técnica aumenta, o que pode prejudicar o processo de inscrição”, ressaltou.



A linha de crédito oferecida nesta etapa prioriza os microempreendedores (MEI) do município, oferecendo valores entre 300 e 5 mil Mumbucas (R$ 300 a R$ 5 mil) a juro zero e prazo para início de pagamento de até 12 meses. A utilização do valor financiado deverá ser feita em moeda Mumbuca, pelo aplicativo E-Dinheiro, mantendo a tônica de suporte à economia local.



“O Fomenta Maricá inicia sua fase de retomada das atividades econômicas de maneira que os MEIS se capitalizem sob a ótica do fomento ao comércio local", destaca o secretário Magnum Amado.



Podem solicitar os recursos os microempreendedores que residam em Maricá e tenham seus registros como MEI no município, anterior a 01/04/2020. Terão prioridade os inscritos que não foram beneficiados pelos Programas de Amparo ao Trabalhador (PAT) ou ao Emprego (PAE). As inscrições podem ser feitas pelo site www.sim.marica.rj.gov.br/fomenta.



