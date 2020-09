Maricá - A Prefeitura de Maricá deu início nesta segunda-feira (31/08) à obra de substituição da antiga ponte na Estrada Velha de Maricá, em Itapeba, por galerias que, após o término da ação de melhoria, substituirão a ponte e serão utilizadas na travessia do Rio Itapeba.



O trânsito no local deve permanecer interrompido até a conclusão do serviço, que tem previsão para o dia 05/09.



“Com essa melhoria a Estrada Velha de Maricá passa a ter um fluxo maior de veículos, tendo em vista que a atual via é estreita. A previsão de abertura para o tráfego é no final de semana, mas pode se estender, vai depender do tempo e se vai chover ou não”, disse o diretor de obras da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar), Gustavo Camacho.



Durante todo esse período os motoristas que precisarem passar pela via poderão utilizar o desvio, devidamente sinalizado, passando pelas ruas dos Pinheiros, Pau Brasil e Vereador Aloísio Rangel de Freitas.



Mais informações sobre a pauta procurar a Secretaria de Comunicação.