Maricá - Morreu hoje no Hospital Conde Modesto Leal, um técnico de enfermagem que trabalhava no local e adquiriu o vírus no dia 14 de agosto. Célio Mota, de 52 anos teve complicações e necessitou ser entubado não resistindo e indo a óbito.

Célio contraiu o vírus exercendo sua profissão, fazendo o que amava, cuidar de pessoas. E por esse amor à profissão e pela vida das pessoas Célio vai ser sempre lembrado por todos da área de saúde que trabalharam com ele. Ele era uma pessoa muito querida por seus colegas no ramo profissional. Com certeza, uma grande perda para o município de Maricá